living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مثلجات بنكهة الصراصير في ألمانيا!

3
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يقدّم محل مثلجات ألماني نكهة خارجة عن المألوف وتقشعر لها الأبدان، لكنها تلقى بحسب "مبتكرها" الذي يصفها باللذيذة، اهتمام الفضوليين.

النكهة التي أضيفت إلى قائمة المثلجات، هي تلك الخاصة بـصرصار الكريكيت وتسمى أيضًا بسوير الليل أو صراصير الليل. ولا تدخل هذه الحشرات في مكونات الإعداد فحسب، بل "تزيّن" أعلى البوظة بلونها البني. 

حسب ما نقلته "أسوشييتد برس" عن وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، توجد هذه الحلوى في متجر "توماس ميكولينو" في بلدة روتنبورغ آم نكار جنوبي ألمانيا.

"طعمها لذيذ"

ويصف ميكولينو نفسه بالفضولي ويريد أن يجرب كل شيء. وبينما يكشف أنه تناول الكثير من الأشياء الغريبة، يشير إلى أن الصراصير كانت شيئًا ما زال يرغب في تجربته بما في ذلك على شكل آيس كريم.

من أنه يقدم آيس كريم الحشرات، لكنه يتحدث في المقابل عن وجود زبائن فضوليين أحبوا النكهة الجديدة، وآخرين يأتون يوميًا لتناول هذه البوظة.

وقد كتب في منشور على "إنستغرام" أن للبوظة بنكهة صرصار الليل "طعما لذيذا ومدهشا".

وترجع قدرة الرجل على إنتاج نكهة صرصار الكريكيت إلى لائحة الاتحاد الأوروبي، التي تسمح باستخدام الحشرات في الطعام.

وسمحت المفوضية الأوروبية في يناير/ كانون الثاني الماضي، باستخدام يرقات الدودة القشرية والصراصير المجمدة أو المجففة أو في صورة مسحوق في الطعام.

وألزمت المفوضية الأوروبية وضع بطاقات على الأطعمة التي تحتوي على مكونات من الحشرات، لتوضيح اسم الحشرة ونوعها، كما قالت إنه لن يُفرض أكلها على أحد.

وبينما يرى البعض الأمر مقززًا، استندت المفوضية في سماحها باستهلاك هذه الأنواع على أنها ذات قيمة غذائية عالية لما تحتويه من بروتينات ومعادن وألياف غنية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout