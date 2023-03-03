مثلجات بنكهة الصراصير في ألمانيا!

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يقدّم محل مثلجات ألماني نكهة خارجة عن المألوف وتقشعر لها الأبدان، لكنها تلقى بحسب "مبتكرها" الذي يصفها باللذيذة، اهتمام الفضوليين.

النكهة التي أضيفت إلى قائمة المثلجات، هي تلك الخاصة بـصرصار الكريكيت وتسمى أيضًا بسوير الليل أو صراصير الليل. ولا تدخل هذه الحشرات في مكونات الإعداد فحسب، بل "تزيّن" أعلى البوظة بلونها البني.

حسب ما نقلته "أسوشييتد برس" عن وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، توجد هذه الحلوى في متجر "توماس ميكولينو" في بلدة روتنبورغ آم نكار جنوبي ألمانيا.

"طعمها لذيذ"

ويصف ميكولينو نفسه بالفضولي ويريد أن يجرب كل شيء. وبينما يكشف أنه تناول الكثير من الأشياء الغريبة، يشير إلى أن الصراصير كانت شيئًا ما زال يرغب في تجربته بما في ذلك على شكل آيس كريم.

من أنه يقدم آيس كريم الحشرات، لكنه يتحدث في المقابل عن وجود زبائن فضوليين أحبوا النكهة الجديدة، وآخرين يأتون يوميًا لتناول هذه البوظة.

وقد كتب في منشور على "إنستغرام" أن للبوظة بنكهة صرصار الليل "طعما لذيذا ومدهشا".

وترجع قدرة الرجل على إنتاج نكهة صرصار الكريكيت إلى لائحة الاتحاد الأوروبي، التي تسمح باستخدام الحشرات في الطعام.

وسمحت المفوضية الأوروبية في يناير/ كانون الثاني الماضي، باستخدام يرقات الدودة القشرية والصراصير المجمدة أو المجففة أو في صورة مسحوق في الطعام.

وألزمت المفوضية الأوروبية وضع بطاقات على الأطعمة التي تحتوي على مكونات من الحشرات، لتوضيح اسم الحشرة ونوعها، كما قالت إنه لن يُفرض أكلها على أحد.

وبينما يرى البعض الأمر مقززًا، استندت المفوضية في سماحها باستهلاك هذه الأنواع على أنها ذات قيمة غذائية عالية لما تحتويه من بروتينات ومعادن وألياف غنية.