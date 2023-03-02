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عدد قتلى تصادم قطاري اليونان يرتفع إلى 57

2
MARCH
2023
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ارتفعت حصيلة حادث التصادم الكارثي الذي وقع بين قطارين في اليونان مساء الثلاثاء إلى 57 قتيلاً و56 مفقوداً، وفق حصيلة جديدة موقتة نشرتها الشرطة مساء اليوم (الخميس).

وقالت المتحدّثة باسم الشرطة كونستانتيا ديموغليدو إنّ «عدد القتلى 57، ومن المحتمل أنّ شخصاً ما كان في القطار من دون أن يبلَّغ عن فقدانه من قبل أقاربه».

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال التلفزيون الحكومي اليوناني إن أجهزة الطوارئ ما زالت تبحث بين الحطام، ولكنها عثرت فقط على أشلاء الجثث. وقد تم توجيه اتهامات خطيرة لشركة «أو إس إي» المشغلة لسكك الحديد. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن أعضاء نقابة سكك الحديد حذروا أكثر من مرة من وقوع حوادث لأن نظام التحكم الإلكتروني على خط أثينا - سالونيك بالكاد يعمل.

الشرق الأوسط
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