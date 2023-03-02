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بالفيديو: بعد 23 يوماً من الزلزال.. انتشال كلب من تحت الأنقاض في تركيا

2
MARCH
2023
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نتُشل كلب من نوع هجين يُدعى "أليكس" من تحت أنقاض الأبنية والمنازل في أنطاكية، بعد 23 يوماً على حصول الزلزال المدمّر في المدينة الواقعة جنوب تركيا، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

 وكان "أليكس" عالقاً تحت كتل خرسانية سقطت عقب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير بعيد الساعة الرابعة فجراً وبلغت قوته 7.8 درجات، على ما أظهرت مشاهد من عملية إنقاذ الكلب نشرتها وسائل إعلام تركية.

وكان صاحب الكلب المدعو مراد أريسي سمع نُباح "أليكس" وأعلم بلدية كونيا (وسط) التي أرسلت فريق إنقاذ إلى المكان لانتشال الحيوان.

وأنقذت عناصر الإغاثة في تركيا مئات القطط والكلاب والطيور والأرانب والأبقار والأغنام التي علقت تحت أنقاض مبان في جنوب البلاد.  

 

لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط: https://twitter.com/Softnet1/status/1631290234582228992

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