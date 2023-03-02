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"لا تعض اليد التي تطعمك".. تحذير صيني لإيلون ماسك بسبب كورونا

2
MARCH
2023
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حذر كاتب عمود في إحدى الصحف الحكومية الرئيسية في الصين، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من الدفع بالنظرية القائلة إن Covid 19 تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية.
 
وألمح إلى أن مثل هذا التعليق قد يضر بعلاقة شركة السيارات الكهربائية "تسلا" الخاصة به مع ثاني أكبر سوق لها وهي الصين.
 
وجاء في المقال الذي نُشر يوم الثلاثاء على حساب "WeChat" الرسمي لصحيفة "Global Times" الصينية، "إنه بشكل مثير للسخرية، تقوم القوى المناهضة للصين في الولايات المتحدة مرة أخرى بتضخيم الشائعات القائلة إن فيروس كورونا نشأ من تسريب معملي في ووهان".
 
وكان كاتب العمود يشير إلى رد ماسك على تغريدة ذكرت أن أنطوني فوسي، كبير المستشارين الطبيين السابق للرئيس الأمريكي، قام بتمويل الأبحاث في مختبر في ووهان.
 
وتساءلت تغريدة من حساب "Kanekoa The Great" عما إذا كان الدكتور أنتوني فوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، متورطا في تطوير كوفيد-19 لأنه قام بتمويل "برامج البحث في مختبر ووهان".
 
وأجاب ماسك: "لقد فعل ذلك من خلال منظمة تمريرية "EcoHealth"، في إشارة إلى المجموعة غير الربحية التي حصلت على ما يقرب من 8 ملايين دولار في شكل منح بحثية فيدرالية لدراسة فيروسات الخفافيش التاجية في الصين.
 
وحذرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية ماسك من أنه يمكن أن "يكسر الوعاء في الصين"، وهذا القول مشابه لتعبير "لا تعض اليد التي تطعمك"، بحسب يونيس يون من قناة "سي إن بس سي"، التي كانت أول من كشفت عن التحذير.
 
كما ذكرت الصحيفة أن صاحب مصنع السيارات الكهربائية "تسلا" يحتفظ بمصنع في شنغهاي الصينية وهي ثاني أكبر سوق للشركة.
 
وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد خلصت مؤخرا إلى أن "كوفيد-19" على الأرجح جاء من مختبر ووهان عقب حادث مأساوي، وفقا لتقرير المخابرات السرية الذي نشرت تفاصيله صحيفة "وول ستريت جورنال".
روسيا اليوم
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