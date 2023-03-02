الفلبين.. فقدان مروحية طبية على متنها 5 أشخاص غرب البلاد

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ذكر مسؤولون في الطيران المدني الفلبيني، أن مروحية طبية فقدت غرب البلاد يوم الأربعاء، وعلى متنها خمسة أشخاص، بينهم مريض وممرضة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الفلبينية إن: "المروحية التي تقل طيارا والمريض ومرافقين اثنين له وممرضة كانت متجهة إلى مستشفى في بروكس بوينت، بمقاطعة بالاوان قادمة من بلدة أخرى في مقاطعة الجزيرة عندما فقدت، وبدأت عملية بحث جوي وبحري عنها".

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، نقلا عن تقرير صادر من مركز تنسيق الإنقاذ، إن جميع من كانوا على متن الطائرة فلبينيون باستثناء الممرضة الأمريكية.

وأشار خفر السواحل والطيران، إنه تم نشر سفن خفر السواحل وطائرة صغيرة للبحث عن المروحية التي تديرها شركة طيران للخدمات الطبية.