زلزال يضرب جزر الكوريل الروسية!

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أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الخميس، تسجيلها زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل الروسية.



يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل "يوجنو ساخالينسك" لوكالة "سبوتنيك"، بأن الزلزال تم رصده عند الساعة 6:29 صباح الخميس، حسب التوقيت المحلي (22:29 مساء الأربعاء بتوقيت موسكو).



وأشارت إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 183 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب التابعة لجزر الكوريل، وعلى عمق 33 كيلومترا.

ولم ترد أي معلومات عن دمار أو سقوط مصابين أو ضحايا نتيجة الزلزال.



وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم "حلقة النار"، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.