قافلة إغاثية من جمهورية داغستان الروسية لمتضرري الزلزال في سوريا

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في إطار تواتر إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سوريا، وصلت قافلة مساعدات إنسانية من جمهورية داغستان الروسية إلى مركزي الإيواء في المدينة الرياضية والملعب البلدي في اللاذقية، وذلك بالتنسيق مع مركز التنسيق الروسي.
وقال مدير جمعية علي حاجي الأقوشي الخيرية الداغستانية علي شامل، في تصريح صحفي إلى “سبوتنيك” أن المساعدات تضم 5 أطنان من المواد الغذائية، الألبسة، لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحماة، مشيراً إلى وصول مساعدات أخرى خلال الفترة القادمة.
بدوره، قال ممثل مركز التنسيق الروسي النقيب أنطون في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: نقوم بمساعدة الاصدقاء الداغستانيين بالمساعدة بتوزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين جراء الزالزال.