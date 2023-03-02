قافلة إغاثية من جمهورية داغستان الروسية لمتضرري الزلزال في سوريا

وقال مدير جمعية علي حاجي الأقوشي الخيرية الداغستانية علي شامل، في تصريح صحفي إلى “سبوتنيك” أن المساعدات تضم 5 أطنان من المواد الغذائية، الألبسة، لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحماة، مشيراً إلى وصول مساعدات أخرى خلال الفترة القادمة.

بدوره، قال ممثل مركز التنسيق الروسي النقيب أنطون في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: نقوم بمساعدة الاصدقاء الداغستانيين بالمساعدة بتوزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين جراء الزالزال.