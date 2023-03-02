إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67 قتيلاً

وأضافت أن قاضي التحقيق بمحكمة كروتوني أمر بالقبض على اثنين من المتورطين في تهريب المهاجرين على متن القارب الذي تحطم على ساحل كوترو.

وأوضحت أنه تم القبض على الاثنين، وهما تركي يبلغ من العمر 50 عامًا وباكستاني يبلغ من العمر 25 عاما.

وكان خفر السواحل الإيطالي قد كشف يوم الأحد الماضي عن مصرع 60 مهاجرا على الأقل، إثر اصطدام قاربهم الخشبي بالصخور قبالة سواحل مدينة كالابريا.