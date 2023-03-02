الصين وبيلاروسيا تدعوان لوقف النار وبدء المفاوضات في أوكرانيا

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دعا الرئيسان الصيني، شي جين بينغ، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى وقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع في بكين بين الرئيسين، حيث نقل التلفزيون الصيني عن، شي، قوله: “الموقف الصيني يكمن في الدعوة للسلام والتشجيع على التفاوض واحترام المخاوف الأمنية المشروعة لكل الدول”.

وفي إشارة واضحة للولايات المتحدة وحلفائها، أضاف، شي: “يجب على الدول المعنية وقف التسييس واستخدام الاقتصاد العالمي أداة لها، واتخاذ إجراءات تقود لوقف إطلاق النار بصدق ووقف الحرب وحل الأزمة سلميا”.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن لوكاشينكو قوله إن بيلاروس “توافق وتدعم تماما موقف ومقترحات الصين بشأن حل سياسي للأزمة في أوكرانيا، وهو ما سيكون له أهمية كبرى في حل الأزمة”.

وأشرف الزعيمان على توقيع مجموعة من اتفاقات التعاون في مجالات الزراعة والجمارك والرياضة.

وأكدت الصين أن لديها صداقة بلا حدود مع روسيا، واتهمت الولايات المتحدة والناتو بإثارة الصراع وتأجيج التوتر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

كما أدانت بشدة العقوبات ضد روسيا وشركات صينية.