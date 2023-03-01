الخارجية الروسية: لافروف وأوغلو بحثا في تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو ،على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، بحسب وكالة "روسيا اليوم".



وجاء في بيان الخارجية الروسية: "هناك اهتمام خاص موجه لعمل دول المنطقة المهتمة بتطبيع العلاقات التركية السورية. وهذا يجري بالتزامن مع بذل مزيد من الجهد المشترك للقضاء على التهديد الإرهابي".



وأشار الجانبان إلى "أهمية العمل المشترك بين روسيا وتركيا وإيران في إطار عملية أستانا للتسوية في سوريا".