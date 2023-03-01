وقع الحادث لدى خروج قطار الركاب من نفق، وشوهدت العربات التي خرجت عن القضبان وقد تضررت بشدة وتهشمت نوافذها مع تصاعد أعمدة دخان كثيفة في الموقع حيث يبحث رجال الإنقاذ عن مزيد من الناجين.

واستقرت عربة من قطار الركاب على أحد جانبيها بزاوية 90 درجة تقريبا مع باقي القطار المحطم، بينما مالت العربات الأخرى التي خرجت عن القضبان دون أن تستقر.

آخر التطورات

المتحدث باسم فرق الإطفاء في اليونان فاسيليس فارثاكوجيانيس: من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى جراء اصطدام القطارين مع وصول درجات الحرارة في العربة الأولى إلى 1300 درجة مئوية.

أضاف: "هذا يجعل من الصعب التعرف على الأشخاص الذين كانوا بالداخل. العدد المؤكد للقتلى هو 36 ولكن بناء على هذه الحقائق، والنتائج من مكان المأساة، من المتوقع أن يزيد العدد".

اعتقل مدير محطة قطارات في مدينة لاريسا، حسبما قالت الشرطة اليونانية.

حدد بيان للشرطة المشتبه به فقط بأنه رجل يبلغ من العمر 59 عاما، وجرى اعتقال شخصين آخرين لاستجوابهما.

بحث رجال الإنقاذ بين الحطام المعدني الملتوي الذي يتصاعد منه الدخان عن ناجين.

اعتلت ما بدت أنها عربة القطار الثالثة البقايا المتكتلة للعربتين الأولى والثانية.

خرجت عدة عربات عن القضبان واشتعلت النيران في ثلاث منها على الأقل بعد اصطدام القطارين ببعضهما بسرعة عالية قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل، بالقرب من بلدة تيمبي في شمال اليونان.

قال مسؤولون إن كثيرين من بين نحو 350 شخصا كانوا على متن قطار الركاب كانوا طلابا عائدين من كرنفال اليونان الصاخب.

كان هذا العام هو المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بشكل كامل بالكرنفال الذي يستمر 3 أيام، والذي يسبق الصوم الكبير، وذلك منذ بداية الجائحة في عام 2020.