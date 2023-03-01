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بوتين يمنع المسؤولين الحكوميين من استخدام المفردات الأجنبية

1
MARCH
2023
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء قانونا معدلا، بشأن الاستخدام الرسمي للغة الروسية يحظر على مسؤولي الحكومة استخدام معظم المفردات الأجنبية في أثناء العمل.
 
ومنذ اندلاع الخرب في أوكرانيا قبل عام، يقول بوتين إنه يريد حماية روسيا مما وصفه بـ"الغرب الفاسد" الذي يتهمه بمحاولة تدمير البلاد.
 
وتهدف التعديلات، التي أُدخلت على قانون صدر عام 2005، إلى حماية ودعم مكانة اللغة الروسية، وفقاً لنص نُشر على موقع الحكومة على الإنترنت.
 
وجاء في النص: "مع استخدام الروسية كلغة رسمية في روسيا الاتحادية، غير مسموح باستخدام مفردات وتعبيرات لا تتوافق مع معايير اللغة الروسية الحديثة.. باستثناء الكلمات الأجنبية التي ليس لها مرادفات مستخدمة على نطاق واسع في اللغة الروسية".
 
وسيتم نشر قائمة بشكل منفصل بالكلمات الأجنبية التي لا يزال من الممكن استخدامها. ولم تشر التعديلات إلى أي عقوبات على من لا يلتزم بالقانون المعدل.
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