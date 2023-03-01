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عضو في الكونغرس: سيكون على F-16 الصراع من أجل البقاء في ساحة المعركة

1
MARCH
2023
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صرح رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي آدم سميث بأن احتمال نشر طائرات F-16 في أوكرانيا هو "سوء استخدام للموارد"، وسيكون عليها "الصراع من أجل البقاء في ساحة المعركة".
 
جاء ذلك وفق ما قاله سميث لشبكة CNN، حيث تابع أن "نقل هذه المقاتلات إلى كييف ليس استخداما معقولا للموارد، فنحن لا نحتاج فقط إلى تدريب الطيارين، بل نحتاج إلى تدريب الفنيين ونحتاج إلى المطارات التي يمكنها استيعاب F-16 كما نحتاج إلى قطع الغيار".
 
ويشير سميث إلى أنه في أحسن الأحوال، سوف تتمكن الولايات المتحدة من نقل عدد قليل من هذه المقاتلات الجاهزة للقتال في غضون عام أو 8 أشهر على الأقل، "إذا ما أصرت" واشنطن على ذلك على حد تعبيره، مضيفا: "سيتعين على هذه المقاتلات الصراع من أجل البقاء في ساحة المعركة".
 
وكان نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال قد قال في وقت سابق إنه حتى لو احتاجت كييف إلى طائرات مقاتلة على المدى القصير، فلن تتمكن الولايات المتحدة من نقل هذا النوع من الأسلحة للأوكرانيين.
روسيا اليوم
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