living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكشف عن سبب تفشي الجريمة في منطقة العاصمة الأمريكية

1
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علق رجل شرطة سابق في واشنطن، قابله مراسل وكالة "نوفوستي"، على تفشي الجريمة في منطقة العاصمة الأمريكية مؤخرا.
 
وذكر هذا الشرطي السابق أنه يجب على سلطات العاصمة، عدم ربط تصاعد الجريمة بنقص أفراد الشرطة، بل يجب أن تخلق بدلا من ذلك الظروف اللائقة للمعلمين في المدارس وللمختصين الاجتماعيين الذين لا يتلقون نفس الرواتب والتعويضات.
 
يوم أمس الثلاثاء، تم نشر إحصاءات مخيبة للآمال، بشأن حالة الجريمة في منطقة العاصمة الأمريكية. على سبيل المثال، في الفترة من يناير إلى فبراير، ارتفع عدد الجرائم بمقدار الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع عدد جرائم القتل في نفس الفترة بنسبة 40 ٪، وسرقة السيارات - أكثر من الضعف.
 
بشكل إجمالي منذ بداية العام، تم ارتكاب أكثر من 5000 جريمة في واشنطن. وخلال ذلك اجتاحت المدينة موجة من السرقات والسطو تم خلالها تجريد ركاب مترو الأنفاق والمارة من ملابسهم غالية الثمن (غالبا تحت التهديد بالسلاح).
 
وفي حديث مع المراسل قال رونالد هامبتون، وهو ضابط سابق عمل في شرطة العاصمة أكثر من 20 عاما: "أعتقد أنه فات الآوان. المدينة تحاول توظيف المزيد من رجال الشرطة واستدراجهم بمكافأة قدرها 6000 دولار. لكن في الواقع العاصمة تحتاج لعدد أكثر من المعلمين في المدارس والمختصين الاجتماعيين الذين تبقى رواتبهم أقل من الشرطة. لكن سلطات العاصمة تعتقد أن الشرطة وحدها تكفي لضمان الأمن".
 
ويرى الشرطي السابق، أن من بين أسباب تفشي الجريمة كذلك، وباء كوفيد الذي أجبر الآباء على العمل أكثر مما أضعف المراقبة على الأبناء.
 
ومن الأسباب الأخرى، وفقا له، هناك العديد من المشاكل الاجتماعية التي لا تعمل السلطات على حلها بشكل جدي.
 
وقال: "الشرطة لا تواكب العصر، ولا تتحدث مع الناس في الوقت الذي يعرف فيه مانعو العنف (فئة من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع حالات النزاع المشحونة بمظاهر العنف) كيف يجب التصرف".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout