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بسبب غلاف كتاب الأمير هاري.. "ظاهرة" تتفشى بين الرجال بتركيا

1
MARCH
2023
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كشفت إحدى عيادات زرع الشعر في تركيا عن زيادة الإقبال على طلبات زرع اللحى لديها، عازية الأمر إلى غلاف كتاب الأمير هاري "سبير".
 
وأطلقت عيادة "نستينوف" على الظاهرة المتزايدة اسم "تأثير الأمير هاري"، حيث يعرب الرجال الذين يقصدونها عن رغبتهم بزرع لحية كتلك التي ظهر فيها الأمير هاري على غلاف كتابه "سبير".
 
قال باتوهان كيزيلكان، الشريك المؤسس للعيادة: تزايد الاهتمام بعمليات زرع اللحية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، لكن في الأسابيع الأخيرة، ازدادت بشكل ملحوظ".
 
وأضاف: "في الوقت الحالي، الاسم على شفاه الجميع، هو الأمير هاري".
 
وأكمل: "يستشهد الناس القادمين للعيادة على وجه التحديد بالصورة الموجودة في مقدمة كتاب الأمير هاري الجديد، يعتقد عملاؤنا أن لحيته تجعله يبدو رجلا قويا".
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