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الأنباء الكويتية: الدنمارك تحبس امرأة وتجردها من جنسيتها بتهمة مساعدة «داعش» في سورية

1
MARCH
2023
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الأنباء الكويتية: حكمت محكمة جزئية دانماركية أمس على امرأة تحمل الجنسيتين الدنماركية والبوسنية، كانت قد أجليت من أحد معسكرات الاعتقال التي يسيطر عليها الأكراد بشمال شرق سورية في 2021، بالسجن أربعة أعوام وجردتها من جنسيتها الدنماركية بتهمة مساعدة مسلحي تنظيم «داعش».

 

وسافرت المرأة (38 عاما) إلى سورية مع زوجها وأطفالهما في فبراير 2015 وعملت ربة منزل في مدينة الرقة معقل التنظيم.

 

واعترفت إلمينا علييتش، التي مازالت تحمل الجنسية البوسنية، للمحكمة أنها ساعدت الجماعة المسلحة من خلال العمل ربة منزل، بحسب محاميها.

 

وأضاف المحامي أنها لم تقرر بعد إذا ما كانت ستستأنف على الحكم.

 

وفي 2021، أجليت ثلاث نساء و14 طفلا من سوريو إلى الدنمارك. وعند الوصول إلى الدنمارك، اعتقلت النساء ووجهت إليهن تهم مساعدة منظمة إرهابية والسفر غير القانوني إلى منطقة صراع.

 

وفي العام الماضي، حكم على واحدة من الثلاث نساء بالسجن ثلاثة أعوام.

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