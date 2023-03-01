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شرطة الإمارات تحبط عملية تهريب 4.5 ملايين حبة كبتاغون وتعتقل المتهم متلبساً

1
MARCH
2023
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ألقت الشرطة الإماراتية القبض على شخص حاول تهريب 4.5 ملايين قرص من مخدر الكبتاغون داخل معلبات مواد غذائية محفوظة، قبل شروعه في تهريبها لإحدى الدول.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن رئيس مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبو ظبي طاهر غريب الظاهري، أن “العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه به، لدى وصول معلومات من مصادر سرية خاصة للمديرية عن نية المتهم إدخال كمية كبيرة من أقراص الكبتاغون إلى دولة الإمارات تمهيدا لتهريبها إلى إحدى الدول الشقيقة”.

وأوضح أن فريق مكافحة المخدرات قام برصد لحظة وصول المتهم إلى أحد منافذ الدولة وقيامه باستيراد كمية كبيرة من عُلب الفاصوليا الخضراء المحفوظة وتمكن من استخلاصها على أنها مواد غذائية.

وأضاف أن الفريق داهم المتهم وقبض عليه عند وصوله إلى المخزن في إحدى إمارات الدولة لتفريغ علب الفاصوليا تمهيدا لإخفاء المخدرات داخلها.

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