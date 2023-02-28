living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ظل الرئيس.. من هو "زيلينسكي الآخر"؟

28
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بملامح مشابهة وزي يكاد يكون متطابقا، يظهر "زيلينسكي آخر" بجوار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في المحافل المختلفة، التي كان آخرها اللقاء بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأميركي جو بايدن، ليتساءل الكثيرون عن هوية الرجل "ظل الرئيس".

المثل يقول يخلق من الشبه أربعين، فهل وجد الرئيس الأوكراني واحدا منهم؟.. سؤال لفت انتباه العالم، خاصة أن الإجابة تثير الدهشة أحيانا، بسبب الشبه الكبير بين زيلينسكي والرجل الذي يظهر معه.

ولعل سبب التشابه الكبير بين الاثنين، هو أن الحارس يرتدي غالبا زيا مشابها لذلك الذي يرتديه زيلينسكي، ويتمتع في أغلب الأحيان بلحية خفيفة شبيهة بلحية الرئيس، فيما يقوم بحلاقتها إذا ظهر زيلينسكي من دونها، إلى جانب أن بنيته الجسدية شبيهة أيضا ببنية رئيسه.

من هو هذا الرجل؟

الشبيه الذي يدور الحديث عنه هو مكسيم دونيتس.
هو الحارس الشخصي لزيلينسكي، منذ بداية الحياة السياسية للرئيس الأوكراني.
في 29 من مايو 2019، تم تعيينه رئيسا لجهازِ الأمن لرئيس أوكرانيا.
يبلغ من العمر 44 عاما.
https://www.instagram.com/reel/CpNTY8hoYkI/?igshid=NmE0MzVhZDY%3D

وُلد في كريفيي ريه الأوكرانية.
تخرج من المعهد الاقتصادي في جامعة فاديم هيتمان كييف الوطنية.
لا يمتلك منزلا، ويعيش في وحدة عسكرية.
لديه مدخرات بنكية قُدرت بنحو 10 آلاف دولار.
ولفت هذا الرجل الانتباه، بسبب ظهوره دائما متجهم الوجه، قاسي الملامح، وتركيزه الشديد وقدراته العسكرية التي تبدو جلية في الطريقة التي يسير بها، ويتلفت بها من حوله، ويحمل بها السلاح.

ويحظى حارس زيلينسكي الشخصي بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على "تيك توك"، فمقاطع ظهوره بجانب الرئيس تحظى بملايين المشاهدات.

ولعل أبرز مقاطع الفيديو تلك، هي عندما التقطته عدسات الكاميرا وهو يسير خلف زيلينسكي، حين التقى نظيره الأميركي جو بايدن، حيث بدا الحارس وكأنه نسخة طبق الأصل من رئيسه، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنه تم التلاعب بالفيديو.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout