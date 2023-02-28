الرئيس البيلاروسي يصل إلى الصين

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وصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إلى الصين في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشمل محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفق ما أوردت وسائل إعلام حكومية بيلاروسية الثلاثاء.

وقالت وكالة “بيلتا” الرسمية للأنباء: “وصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في زيارة دولة للصين”.

وتأتي زيارة لوكاشنكو بعدما نشرت بكين الجمعة وثيقة تتضمن الموقف الصيني من النزاع في اوكرانيا وتدعو خصوصا الى احترام سيادة الدول وإجراء مفاوضات سلام.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الاثنين إن “الصين وبيلاروسيا شريكان استراتيجيان شاملان ودائمان. منذ إقامة علاقات دبلوماسية قبل 31 عاما، واصلا تعزيز الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي”.