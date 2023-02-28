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واشنطن تسجل زيادة حادة في معدلات الجريمة

28
FEBRUARY
2023
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أعلنت شرطة واشنطن عن زيادة حادة في معدلات الجريمة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 حيث ارتفع إجمالي الجرائم بنسبة 25% وجرائم القتل بنسبة 40%.
 
ونشرت دائرة شرطة واشنطن إحصائيات تدل على أن أكثر من 5 آلاف جريمة ارتكبت في واشنطن ابتداء من بداية العام الجاري وحتى 27 فبراير الجاري، مقابل أكثر من 4 آلاف جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي (زيادة قدرها 25%). وارتفع عدد جرائم القتل بنسبة 40% (من 25 إلى 35 جريمة)،
فيما تضاعف عدد سرقات السيارات من 531 إلى 1120 جريمة وعدد السرقات من السيارات - بنسبة 24% (من 1060 إلى 1300 جريمة).  
 
وأشارت الدائرة أيضا إلى ارتفاع عدد الجرائم الجنسية من 13 إلى 29 جريمة وعدد الحرائق المتعمدة من 1 إلى 4.
 
وفي الوقت ذاته أكدت انخفاض إجمالي عدد السرقات بنسبة 20%.
روسيا اليوم
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