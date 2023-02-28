زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى "تغيير جذري" في الإنتاج الزراعي

A + A -

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى "تغيير جذري" في الإنتاج الزراعي خلال سنوات قليلة، وذلك خلال حضوره جلسة اليوم الثاني من اجتماع الحزب الرئيسي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي شدد على ضرورة التوصل إلى سبل "للتنمية المستقرة والمستدامة للزراعة" خلال الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم الذي عقد في اليوم السابق.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الغرض الرئيسي من الاجتماع هو إيجاد سبل "ذات جدوى مثالية لتحقيق هدف إنتاج الحبوب بنجاح هذا العام وإحداث تغيير جذري في الإنتاج الزراعي في غضون سنوات قليلة".

ولم يوضح التقرير طبيعة التدابير المحددة التي ينبغي اتخاذها لإحداث التغيير الأساسي في الإنتاج الزراعي.

وذكرت الوكالة أن المشاركين ناقشوا أيضا سبل وضع ضوابط للخطة الاقتصادية الوطنية وتحسين المشاريع المالية الحكومية في الاجتماع. وقالت إنهم قرروا تبني قرار بعد إعداد مسودته، مشيرة إلى أنه من المتوقع اعتماده في ختام الاجتماع يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في وقت سابق إن أزمة الغذاء في كوريا الشمالية تزداد سوءا على ما يبدو، حيث تم الإبلاغ عن المزيد من الوفيات بسبب الجوع مؤخرًا في "بعض المناطق".