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هونغ كونغ ترفع فرض وضع الكمامات

28
FEBRUARY
2023
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قررت هونغ كونغ إلغاء وضع الكمامات بدءا من يوم غد الأربعاء، منهية بذلك آخر القيود الرئيسية التي فرضتها المدينة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
 
هونغ كونغ ترفع فرض وضع الكمامات"وول ستريت جورنال" تكشف محتوى تقرير استخباراتي سري حول مصدر فيروس كورونا
وأعلن الرئيس التنفيذي جون لي، أن وضع الكمامات لن يكون إلزاميا في معظم الأماكن المفتوحة والمغلقة، ومن بينها وسائل النقل العام، لكنه سيبقي ساريا في بعض المواقع عالية الخطورة.
 
وقال لي إن العودة إلى الوضع الطبيعي ستكون مفيدة من أجل التنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، ورفع القدرة التنافسية على الساحة الدولية.
 
وخلال معظم فترات الجائحة، طلبت السلطات من السكان وضع الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة.
 
وبلغت قيمة غرامة مخالفة ذلك 5000 دولار هونغ كونغ (637 دولارا أمريكيا).
 
اتبعت هونغ كونغ استراتيجية صفر كوفيد الصينية إلى حد كبير على مدار السنوات الثلاث الماضية، وفرضت بعض أكثر قواعد مكافحة الفيروس صرامة في العالم.
 
اتخذت الحكومة خطوات لتخفيف القواعد في الأشهر الماضية ضمن محاولة لإنعاش اقتصادها، واللحاق بمنافسيها مثل سنغافورة.
روسيا اليوم
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