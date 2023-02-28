أول منافسة ديمقراطية تتحدى بايدن بانتخابات الرئاسة 2024

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أعلنت الكاتبة الأمريكية ماريان ويليامسون، ترشحها مرة أخرى لانتخابات الرئاسة عام 2024، لتصبح أول منافسة ديمقراطية تتحدى الرئيس جو بايدن لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي.

وقالت ويليامسون (70 عاما) على حسابها على "تويتر" إنها ستبدأ حملتها رسميا بحدث في العاصمة الأمريكية، واشنطن، السبت المقبل.

وأضافت ويليامسون أنها تخطط لمتابعة حملتها بالسفر إلى الولايات للاستعداد مبكرا للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأفادت بأن "صدمة الآلاف من الأفراد تعطيني منظورا فريدا بشأن ما هو مطلوب للمساعدة في إصلاح أمريكا"، مؤكدة الحاجة إلى سياسة لا تعالج الأعراض فحسب، بل المسببات.

ويأتي إعلان ويليامسون بالتزامن مع مقابلة أجراها بايدن (80 عاما)، أكد فيها نيته الترشح لولاية ثانية، ويقول مقربون منه إن إعلانه الرسمي قد يأتي في أبريل المقبل.

وألفت ويليامسون أكثر من 10 كتب وترشحت بشكل مستقل للكونغرس عن كاليفورنيا في عام 2014، لكنها لم تنجح.

وصنعت ويليامسون اسما لنفسها لأول مرة على المسرح السياسي الوطني خلال السباق الرئاسي عام 2016، حيث دعمت بشكل صريح المرشح بيرني ساندرز، أمام هيلاري كلينتون، التي نالت ترشيح الحزب الديمقراطي في النهاية.

كما لفتت ويليامسون الانتباه خلال منافستها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2020، بمقترحاتها المميزة مثل خطتها لإنشاء وزارة السلام الأمريكية.

كما دعت إلى جعل الحكومة الفيدرالية تدفع تعويضات مالية ضخمة للأمريكيين السود كتعويض عن قرون من العبودية والتمييز.