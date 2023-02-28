الكرملين: موسكو لن تستأنف محادثات ستارت النووية

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نشرت الثلاثاء إن روسيا لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية ستارت مع الولايات المتحدة إلى حين تستمع واشنطن إلى موقف موسكو.

وقال بيسكوف لصحيفة إزفستيا اليومية في مقابلة "موقف الغرب الجماعي" بقيادة الولايات المتحدة يحتاج إلى التغير تجاه موسكو.

وقال بيسكوف "لا يمكن ضمان أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى".





وكان قد وجه الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي تحذيرا للغرب بشأن الحرب في أوكرانيا وأعلن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت الأخيرة بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعدها الجوية الاستراتيجية.