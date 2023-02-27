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بوتين يمنح نجما أميركيا "وسام الصداقة"

27
FEBRUARY
2023
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منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نجم أفلام الحركة الأميركي، ستيفن سيغال، والذي يحمل الجنسية الروسية أيضا، وساما رسميا.

وجاء الإعلان عن منح سيغال وسام الصداقة في مرسوم نشر على بوابة الحكومة الروسية على الإنترنت.

وتمنح الحكومة الروسية هذا الوسام للأشخاص الذين حققوا إسهامات في مجال تحسين العلاقات الدولية.

وكان سيغال مؤيدا قويا لضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وزار العام الماضي بلدة أولينيفكا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، حيث قتل العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين في هجوم تبادل فيه روسيا وأوكرانيا الاتهامات.

واختارت وزارة الخارجية الروسية سيغال في عام 2018 ليكون مبعوثا إنسانيا لها إلى الولايات المتحدة واليابان.

وكان ستيفن سيغال البالغ 70 عاما والمتخصص في رياضة أيكيدو القتالية، من أبرز نجوم السينما الأميركية في الثمانينيات والتسعينيات.

لكن مع تراجع وهجه في مجال السينما، تقرّب الممثل المولود في ميشيغن تدريجيا من زعيم الكرملين

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