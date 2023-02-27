غروسي يزور إيران في "الأيام المقبلة"

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يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إيران خلال "الأيام المقبلة"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي الاثنين، بينما تنتشر مخاوف مرتبطة ببرنامج طهران النووي.





ونقلت وكالة "ارنا" الرسمية للأنباء عن كمالوندي قوله إن منظمة الطاقة الذرية الايرانية "وجهت دعوة رسمية" لغروسي الذي سيزور ايران "خلال الايام القليلة المقبلة".





وأضاف كمالوندي "نأمل أن توفر الزيارة أرضية للمزيد من التعاون ولآفاق واضحة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية".يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إيران خلال "الأيام المقبلة"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي الاثنين، بينما تنتشر مخاوف مرتبطة ببرنامج طهران النووي.





ونقلت وكالة "ارنا" الرسمية للأنباء عن كمالوندي قوله إن منظمة الطاقة الذرية الايرانية "وجهت دعوة رسمية" لغروسي الذي سيزور ايران "خلال الايام القليلة المقبلة".





وأضاف كمالوندي "نأمل أن توفر الزيارة أرضية للمزيد من التعاون ولآفاق واضحة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية".