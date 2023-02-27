صحفي أمريكي يرى إشارة مقلقة في تصرف بايدن

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أعلن مقدم قناة "فوكس نيوز" برايان كيلمايد أن سقوط الرئيس جو بايدن على سلم الطائرة ببولندا أصبح تجسيدا للسياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة خلال العامين الماضيين.

وقال كيلمايد: "الموضوع الرئيسي لهذا الأسبوع هو التعثر، وهذا ما أظهره رئيسنا بشكل أفضل والآن يسقط من جديد على سلم الطائرة. وأظهر هذا ليس للتهكم عليه أو السخرية منه – إنني لا أحتاج إليه. أظهره لأن تعثره له معنى رمزي أعمق بكثير مما تعتقدونه".

وأوضح أن حادثة سقوط بايدن ترمز لكيفية تطور الأمور الأمريكية خلال العامين الماضيين لرئاسته. وأضاف: "إننا نتعثر في الساحة الدولية كلها، ويحدث ذلك بطريقة لم نراها سابقا".

وأشار الصحفي إلى أن الفقدان المفاجئ للسيطرة على ما يحدث في العالم أجبر الكثيرين في الولايات المتحدة لأول مرة خلال السنوات الطويلة على النظر فيما يحدث داخل البلاد. ودقق: "أثناء رئاسة الرؤساء العاديين - أي رئاسة معظمهم - لم تكن هناك حاجة للاختيار بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، إذ أنه من الضروري العمل في كلا المجالين". وتساءل لماذا بدأ الأمريكيون أثناء رئاسة بايدن يشعرون بأن الإدارة الحالية "لا تستطيع فعل أي شيء".

وأجاب كيلمايد عن سؤاله الخاص قائلا: "أعتقد أن الأمر ينحصر في صفاته القيادية السيئة. رفع بايدن المتعثر باستمرار اختلال توازنه الجسدي إلى مرتبة السمة السياسية لبلادنا. لكن توجد هناك أخبار جيدة: لم نسقط على ظهورنا بل تعثرنا فقط. ولدينا الوقت الكافي للنهوض... واستعادة وضعنا كدولة كبرى. لكن هناك سؤال آخر أيضا: هل يجب أن ننتظر مغادرة جو لفعل ذلك؟".

وتعثر جو بايدن في الأسبوع الماضي أثناء صعوده على متن طائرة في مطار العاصمة البولندية وارسو. وتعثر وسقط لكنه سرعان ما وقف على قدميه وصعد على متن الطائرة.