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زيلينسكي يقيل قائدا عسكريا كبيرا دون إبداء أسباب

27
FEBRUARY
2023
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أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، قائدا عسكريا كبيرا يشارك في قيادة المعارك ضد القوات الروسية في شرق البلاد، لكنه لم يذكر سببا لهذه الخطوة.
 
وفي مرسوم من سطر واحد، أعلن زيلينسكي إقالة إدوارد موسكاليوف من منصب قائد القوات المشتركة لأوكرانيا، التي تخوض معارك في إقليم دونباس.
 
وكان زيلينسكي قد ذكر موسكاليوف بالاسم في خطابه اليومي يوم الجمعة عندما أشار لقادة عسكريين تحدث إليهم.
وكان موسكاليوف يشغل منصبه منذ مارس 2022، أي بعد وقت قصير من بدء العملية الروسية في أوكرانيا.
 
ولم يذكر حساب القوات المشتركة على فيسبوك أو حسابها على تويتر شيئا عن الإقالة، وفقا لرويترز.
 
 وتبذل القوات الروسية جهودا كبيرة للسيطرة على المنطقتين الشرقيتين اللتين تشكلان منطقة دونباس، ووصف زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة الوضع العسكري في الشرق بأنه صعب ومؤلم.
 
وتركز الوحدات الموالية لموسكو جهودها على مدينة باخموت، وتشن هجمات متكررة على الرغم من تكبدها مما وصفه مسؤولون أوكرانيون وغربيون بخسائر فادحة.
 
وفي منشور على فيسبوك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية نفذت عدة هجمات في منطقة باخموت اليوم الأحد لكنها باءت بالفشل.
 
غير أن تقارير أخرى أفادت بأن القوات الروسية تمكنت بالفعل من السيطرة على عدد من البلدات والقرى الاستراتيجية في محيط باخموت.
 
كما أفادت تقارير بأن القوات الروسية وقوات فاغنر تقاتل القوات الأوكرانية داخل المدينة وأنها تبعد عن وسطها حوالي 1000 متر.
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