إيران مستعدة لبدء تصدير السيارات لروسيا

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أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية أن شركتي صناعة سيارات إيرانيتين رئيسيتين، إيران خودرو وسايبا، يحصلان حاليا على ترخيص في روسيا لتصدير السيارات إليها مستقبلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية أميد قاليباف، إن سايبا وقعت عقدا مع شركة بيلاروسية لتوريد 45 ألف لسيارة شاهين وكوييك، مضيفا أنه سيتم تسليم هذين النوعين من السيارتين أيضا إلى السوق الروسية.

ولم يحدد قاليباف ما إذا كانت سايبا سترسل السيارات مباشرة إلى روسيا أو عبر بيلاروس.

وأشار أيضا إلى عدم وجود عقد مباشر بين شركات صناعة السيارات الإيرانية والروسية، مؤكدا: المفاوضات مع موسكو جارية والسيارات بانتظار الترخيص.

ووقعت موسكو وطهران في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم لتصدير سيارات إيرانية إلى روسيا بقيمة 300 مليون دولار. كما ناقش البلدان شروط الإنتاج المشترك للسيارات.