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منذ فجر السادس من شباط والأنظار تتجه نحو العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، المثير للجدل لاسيما بعد أن نشر تغريدات عدة تحدثت عن زلازل ستقع في مناطق معينة، ووقعت بالفعل.

وفيما لا يزال هذا العالم الذي ينتقد العديد من الباحثين حول العالم نظرياته التي تستند إلى توقع حدوث أي زلزال بناء على حركة الكواكب، ينتشر الرعب مع توقعه بحدث جلل مطلع الشهر المقبل، سؤل تطبيق الذكاء الاصطناعي الشهير والمثير للجدل بدوره عن هوغربيتس.

رداً على سؤال ما إذا كان هذا العالم موثوقاً، أجاب chatgpt ببساطة واختصار: "هوغربيتس لا يعتبر حسن السمعة وذات مصداقية بين الأوساط العلمية". كما أشار إلى أن العديد من نظرياته حول إمكانية توقع الزلازل عبر علم الفلك، وإيمانه بتأثير هندسة الكواكب على حركة ونشاط الزلازل، غير مثبتة بوقائع علمية، ولا يؤيدها الخبراء في هذا المجال.



لا بل أكثر من ذلك، اعتبر نظرياته زائفة، وانتقدها بشدة الكثير من العلماء.



وختم "تطبيق الذكاء" إجابته قائلاً: "على الرغم من أن فرانك يعتبر نفسه عالماً إلا أن نظريته وأفكاره لا تحمل أي مصداقية بحسب المجتمع العلمي".