العثور على 30 جثة بجنوب إيطاليا بعد تحطم قارب مهاجرين

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أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووكالات أنباء أخرى اليوم، بمقتل ما لا يقل عن 30 شخصا إثر تحطم قارب كان يقل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا.

وذكرت "أنسا" أنه تم العثور على نحو 27 جثة جرفتها الأمواج إلى شاطئ منتجع ستيكاتو دي كوترو بإقليم كروتوني، فيما تم رصد ثلاث جثث أخرى في المياه.

وأوضحت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن أكثر من 100 شخص كانوا على متن قارب المهاجرين وأنه تم إنقاذ نحو 50 شخصا. وذكرت أن القارب كان يقل مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان وأنه تحطم إثر ارتطامه بصخور وسط أمواج عالية. ولم يتسن بعد الاتصال بخفر السواحل الإيطالي للحصول على تعليق.



