“فاغنر”: قوات كييف تتقهقر وأقل من 2 كم تفصلنا عن مركز أرتيوموفسك

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أكد قائد في قوات “فاغنر” الروسية الخاصة أن 1740 م تفصل القوات الروسية عن مركز مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال: “تفصلنا 1740 م عن مواقع قواتنا المتقدمة إلى وسط أرتيوموفسك”.

وأضاف أن “قوات كييف ما زالت صامدة، لكن روحها المعنوية تصاب بالإحباط وتصبح أضعف”.

وتابع: “العدو بدأ في التراجع”.

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن أرتيوموفسك بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، فهذه ليست مدينة كبيرة للغاية، وذلك بعد أن زارها وقلّد المدافعين عنها بالأوسمة والميداليات، وأكد أنها قلعة حصينة لن تقع في يد الجيش الروسي مهما كان الثمن.