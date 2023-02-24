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ماكرون وشولتس ينصحان زيلينسكي بالانخراط في محادثات سلام مع روسيا

24
FEBRUARY
2023
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أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس نصحا فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائهم بالعاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق من هذا الشهر، ببدء محادثات سلام مع روسيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أخبرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن عليه الانخراط في محادثات سلام مع موسكو، خلال لقائهم الثلاثي في باريس في وقت سابق من هذا الشهر”.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك في اقتراح من 12 بندا أعلنته الخارجية الصينية اليوم، قالت فيه إن “الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع”.
وينص الاقتراح على أن “جميع الدول متساوية، بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها”، وأنه يجب تطبيق القانون الدولي بشكل موحد والتخلي عن المعايير المزدوجة.
أشارت الوثيقة إلى أنه “لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز الكتل العسكرية بل وتوسيعها”.
وأنه من الضروري “احترام المصالح المشروعة والهواجس الأمنية لجميع البلدان ومعالجتها بشكل مناسب”.
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