ماكرون وشولتس ينصحان زيلينسكي بالانخراط في محادثات سلام مع روسيا

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس نصحا فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائهم بالعاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق من هذا الشهر، ببدء محادثات سلام مع روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أخبرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن عليه الانخراط في محادثات سلام مع موسكو، خلال لقائهم الثلاثي في باريس في وقت سابق من هذا الشهر”.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.