مصر تعلن عدم تسجيل وقوع زلزال مساء الجمعة في محيط القاهرة

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قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن أي زلزال لم يسجل وقوعه مساء الجمعة في محيط القاهرة، على ما أوردت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ).

وأوضح المعهد في بيان صحافي: "بالرغم من ورود بعض الاتصالات بالشعور بهزة أرضية في محيط القاهرة.. إلا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أي زلازل حالياً".

وأضاف "وقد يكون شعور أي من المواطنين بأي اهتزازات نتيجة أي أعمال إنشاءات قريبة منهم، وليس لها علاقة بأي نشاط زلزالي".

وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة، ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 4.1 درجات على مقياس ريختر المنطقة شمال شرقي مصر على بعد 27 كيلومترا شمال مدينة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر به المواطنون في عدة مناطق بالبلاد.

ولم ترد فورا تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وفق بيان المعهد حينذاك.