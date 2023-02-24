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الإمارات تدرج 3 أفراد وكيانا ضمن القائمة المحلية للإرهاب

24
FEBRUARY
2023
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أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2023 بشأن إدراج 3 أفراد وكيان إرهابي ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، على ما أوردت "وكالة الأنباء الإماراتية" (و ا م).

ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له.

وعلى جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

كما ويأتي هذا الإجراء لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتشمل القائمة الأسماء الآتية:

1- حسن أحمد مقلد

2- راني حسن مقلد

3- ريان حسن مقلد

وأما الكيان الذي شملته القائمة فهو CTEX Exchange.

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