بلينكن: واشنطن مستعدة لأي جهود دبلوماسية للتسوية في أوكرانيا

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن "الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في أي جهود دبلوماسية لإحلال السلام في أوكرانيا"، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقال بلينكن: "صرحت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، حتى قبل هذه الحرب، أننا مستعدون للمشاركة في أي جهد دبلوماسي بناء لوقف العدوان الروسي على أوكرانيا".

ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ، منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير.