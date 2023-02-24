ظهور قمرين في السماء يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مصري يوثق ظهور قمرين في السماء خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي سبب حالة من الدهشة لمستخدمي السوشيال ميديا نظرا لكونها المرة الأولى التي يظهر بها قمر جديد في السماء.

ونشر شاب مصري مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي لموقع تبادل التغريدات تويتر يوثق من خلاله ظهور قمرين في السماء، وعلق عليه قائلا: “هما دول قمرين ولا أى، هو اللي أنا شايفه دا حقيقي ولا إيه بالظبط”، ليرد عليه شخص آخر: “شكله نيزك أو جسم غريب في السماء، لكن مستحيل يظهر قمرين في السماء، محتاجين تفسير”.

وشهد مقطع الفيديو الذي لم يتخطى الدقيقة الواحدة تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات، التي تضمنت أبرزها الأتي: « هذا انعكاس ضوء القمر على الغيوم والسبب للقمرين الغلاف الجوي وزاوية الغيمة بالنسبة للمصور ، وبُعد القمر الحقيقي بزاوية شروقه، مثل ظاهرة الشمسين التي ظهرت في دول عديدة.

وأضاف آخر: “دا عطارد والقمر علماء الفلك قالو هيظهر وبوضوح وستراه العيون في السماء، ودون أخر :ظهر مره لي بس كان صغير جدا مقارنه بالقمر”.

ومن جانبه، فسر علماء الفلك، أن هذه الظاهرة نتيجة ظهور كوكب عطارد بوضوح في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيمكنك رؤيتهم بالعين المجردة.