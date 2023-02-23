في خطاب لمناسبة الذكرى الاولى للحرب...بوتين يعد بوضع صاروخ "سارمات" قيد الخدمة هذا العام

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وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بأن يتم هذا العام وضع صاروخ "سارمات" قيد الخدمة، آخر نماذج الصواريخ البالستية العابرة للقارات، علما بأنه نظام فائق القوة تقول مصادر أميركية إنه ينطوي على ثغرات.





وقال بوتين في مقطع مصور نشر عشية الذكرى الأولى لهجومه على أوكرانيا ولمناسبة يوم المدافعين عن الوطن "نولي اهتماما خاصا، كما دائما، بتعزيز الترسانة النووية. هذا العام، سيتم وضع القاذفات الأولى لنظام سارمات للصواريخ قيد الخدمة".





وفي خطابه السنوي الثلاثاء، اعلن بوتين وضع أنظمة نووية أخرى قيد الخدمة من دون أن يحددها، لافتا أيضا الى تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت، آخر اتفاق بين الروس والاميركيين لنزع السلاح النووي.