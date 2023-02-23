دمشق دانت ممارسات الاحتلال الوحشية وأكدتد وقوفها الى جانب الشعب الفلسطينى

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دانت سوريا بأشد العبارات ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلى الوحشية في حق الشعب الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية فى بيان لها اليوم: ان سوريا تدين بأشد العبارات استمرار الممارسات الوحشية التى تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلى في حق الشعب الفلسطينى والتى كان أحدثها ارتكاب مجزرة فى مدينة نابلس أمس أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا واصابة أكثر من 100 بجروح".



وأكدت الوزارة "أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداءات وحشية وأعمال قتل في حق الشعب الفلسطينى يشكل جريمة يدينها القانون الدولى وشرعة حقوق

الانسان والقانون الدولى الانسانى"، معربة عن "وقوفها الى جانب الشعب الفلسطينى فى نضاله وحقه بالحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس".