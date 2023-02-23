بعد زيارته موقع "تشرنوبل" ولاية أوهايو...ترامب يتهم بايدن بالخيانة

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زار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موقع خروج قطار عن مساره في ولاية أوهايو مما أدى إلى تسرب مواد كيميائية سامة، واصفا عدم زيارة الرئيس جو بايدن للمدينة بـ"الخيانة".

ترامب يزور موقع مسافرون يلتقطون صورا لسحابة ضخمة سامة بعد "تشرنوبل" ولاية أوهايو الأمريكية

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وخلال زيارته مدينة east palestine، في ولاية أوهايو، التقى ترامب مسؤولين محليين وأفرادا من المجتمع، حيث دعا خليفته إلى الحضور إلى المدينة، معتبرا أن "فشله في القيام بذلك منذ وقوع الحادث في 3 فبراير علامة على اللامبالاة والخيانة".

كما تبرع ترامب بآلاف الجالونات من لوازم التنظيف والمياه لدعم جهود التنظيف، كما تبرع بمياه الشرب واشترى الطعام من مطعم "ماكدونالدز" لرجال الإطفاء.

إلا أن رابطة الناخبين المحافظين اتهمت ترامب بـ"التظاهر" وأنه وصل إلى "ذروة النفاق" بعد سنوات من "الاستهزاء العلني بالضمانات البيئية والتراجع عنها".

وكانت 50 عربة من قطار نورفولك الجنوبي قد خرجت عن مسارها في ولاية أوهايو، 3 فبراير الجاري، فيما كانت 10 منها تحتوي على مواد كيميائية خطرة وسامة، بما في ذلك أكريلات البوتيل وكلوريد الفينيل، التي كانت من بين السوائل القابلة للاشتعال، وانتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجانب من الانفجار، وصفوه بأنه "تشيرنوبل" جديد.

وقد تم العثور على مواد خطرة في الغلاف الجوي، وللتخلص من خطر حدوث انفجارات أكبر، فتح رجال الإنقاذ حاويات تحتوي على مواد كيميائية من أجل تنفيذ عمليات الحرق المتعمد.

بعد الحادث، قامت السلطات بإخلاء السكان المحليين، إلا أنها سمحت لهم، الأسبوع الماضي، بالعودة إلى منازلهم، فيما قالت وزارة البيئة بالولاية إن "مستوى التلوث لا يتجاوز المعايير المقبولة". في الوقت نفسه، تشير وسائل إعلام محلية إلى حالات توعك يعاني منها كبار السن، إضافة إلى نفوق الحيوانات والأسماك بعد إطلاق مواد كيميائية في البيئة المحيطة.

المصدر: "الإندبندنت" + RT