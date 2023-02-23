هزة أرضية بقوة 4.7 درجات ضربت سيبيريا

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نقلت "روسيا اليوم" عن مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في مقاطعة إيركوتسك في سيبيريا، بأن المنطقة تعرضت لهزات أرضية صباح اليوم .

وذكرت المديرية في بيانها، أن الزلزال وقع بالقرب من قرية أليغجير في منطقة نيجنيودينسكي التابعة لمقاطعة إيركوتسك.

أضاف البيان: "تم في الساعة 07.06 من صباح اليوم ، تسجيل هزات زلزالية في منطقة نيجنيودينسكي التابعة لمقاطعة إيركوتسك. ووقع مركز الهزات على بعد 21 كلم من قرية أليغجير. وبلغت قوة الهزات 6.3 درجات في مركز الزلزال".

من جانبه، أشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، إلى أن قوة الزلزال الذي ضرب مقاطعة إيركوتسك صباح اليوم، على بعد 323 كيلومترا من كانسك، بلغت 4.7 درجة. ووفقا له وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

في ذات الوقت، تؤكد معطيات مديرية حالات الطوارئ في المنطقة، أن هذه الهزات الأرضية لم تتسبب بأي إصابات ولم ينجم عنها أي أضرار مادية، وتعمل كل مرافق البنية التحتية بشكل طبيعي في تلك المنطقة.