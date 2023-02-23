حلقت فوق البالون الصيني وإلتقطت سيلفي "غريب"!

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نشرت وزارة الدفاع الأميركية صورة سيلفي، التقطت من قمرة القيادة لطائرة تجسس أميركية من طراز U-2، عندما حلّق طيارها فوق بالون المراقبة الصيني الذي أسقطه الجيش الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر.



وتُظهر الصورة الشخصية، التي التقطها قائد الطائرة U-2، ظل الطائرة على البالون وصورة واضحة لحمولة البالون أثناء عبوره عبر الولايات المتحدة وحصلت "CNN" على الصورة.



وتم رصد البالون لأول مرة من قبل الولايات المتحدة في 28 كانون الثاني، وأسقطه الجيش الأميركي في النهاية قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بعد عبور البلاد.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية في وقت سابق من هذا الشهر: "إن عمليات التحليق كشفت أن المنطاد المرتفع كان قادرًا على إجراء عمليات جمع معلومات استخباراتية".



وقال المسؤولون: "إنهم قرروا عدم إسقاط البالون فوق الولايات المتحدة بسبب حجمه خوفًا من أن الحطام المتساقط قد يضر بالمدنيين أو الممتلكات على الأرض".



وقال الجنرال جلين فانهيرك، قائد القيادة الشمالية الأميركية وقيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) في وقت لاحق، إن البالون كان يبلغ طوله 200 قدم مع حمولة تزن ألفي رطل.



كما أكد المسؤولون أن, "البالون لم يكن قادرًا على إجراء جمع معلومات استخبارية كبيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات للحماية منه فور اكتشافه".



وتعتبر طائرة U-2 طائرة استطلاع ومراقبة ذات مقعد واحد وتحلق على ارتفاعات عالية وتتمتع "بخصائص شبيهة بالطائرة الشراعية"، وفقًا لسلاح الجو.



ونظرًا لأن الطائرة تحلق على ارتفاعات تزيد عن 70000 قدم" بشكل منتظم فإنه يتوجب على الطيارين "ارتداء بدلة ضغط كاملة مماثلة لتلك التي يرتديها رواد الفضاء".



وتظهر الصورة التي تم نشرها يوم الأربعاء بوضوح الطيار وهو يحلق فوق البالون، الذي كان يحلق على ارتفاع 60 ألف قدم عندما تم رصده فوق مونتانا.