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غوتيريش: الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يتوقف

23
FEBRUARY
2023
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمة أمام اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف “جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي ويجب أن تتوقف”.
وأضاف “في نفس الوقت، التحريض على العنف هو طريق مسدود، لا شيء يبرر الإرهاب، يجب أن يرفضه الجميع”.
وأعلن مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، أن أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تقوض بشكل خطير رؤية حل الدولتين.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت”، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون بدون موافقة من الحكومة الإسرائيلية.
ولاقت تلك الخطوة انتقادات دولية كبيرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودول عربية عدة بينها مصر والسعودية والأردن.
ويرفض المجتمع الدولي، إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبرها عقبة أمام جهود إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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