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الخارجية الروسية: تعليق معاهدة “ستارت” لا يعني التصعيد نحو حرب نووية

23
FEBRUARY
2023
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن تعليق مشاركة موسكو في معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لا صلة له بتقريب الأطراف من المواجهة النووية.

وقال نائب الوزير، على الهواء في برنامج “60 دقيقة” على قناة “روسيا -1” التلفزيونية: “لا أعتقد أن قرار تعليق معاهدة ستارت يقربنا من حرب نووية.”

ووفقا للدبلوماسي، قد تختلف التفسيرات والمنطق، “يمكن تقريب السلام إلى حرب نووية من قبل أولئك الذين يواصلون بشكل متهور، ومدمر للغاية، وبطريقة غير مسؤولة تصعيد الموقف، ورفع معدلات الخطورة، الولايات المتحدة وأتباعها هم الذين يدفعون العالم إلى شفا مثل هذه الكارثة. لقد حذرنا الأمريكيين، وفعلنا ذلك عبر القنوات المغلقة، ونفعل ذلك علنا”، وأكد ريابكوف أنهم يستعملون ” النوع الخبيث من السياسات”.

وفي الوقت نفسه، أكد نائب الوزير أن تعليق “ستارت” بحد ذاته لا يغير شيئا في موقف روسيا تجاه “كيف وفي أي مواقف افتراضية يمكن استخدام الأسلحة النووية”.

وتابع: “لا توجد صلة مباشرة هنا.. لكني أؤكد مرة أخرى أن الأمر متروك للأمريكيين ليقرروا إلى أين سيذهب العالم بعد ذلك.. يجب عليهم في نهاية المطاف أن يشعروا بتحمل المسؤولية عن مصير العالم”.

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