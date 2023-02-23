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لافروف يشارك في اجتماع روسيا والعالم الإسلامي في 6 مارس

23
FEBRUARY
2023
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يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع “مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا- العالم الاسلامي الذي يعقد في 6 مارس مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

وهذا بحسبما أعلنته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الأربعاء: “في 6 مارس، من المقرر أن يشارك وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف في اجتماع قيادة “مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا _ العالم الاسلامي مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين في موسكو”.

ووفقا لها: “سيلقي الوزير خطابا ترحيبيا، وسيقوم رئيس “مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا – العالم الإسلامي”، رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، بإطلاع رؤساء البعثات الدبلوماسية على نتائج أنشطة المجموعة خلال العام 2022،  وبأنشطتها المخطط لها لعام 2023.

وأشارت زاخاروفا إلى أن العام الحالي سيشهد اجتماعا خاصا في مايو من هذا العام في قازان واجتماعا آخر في يوليو في كوالالمبور”.

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