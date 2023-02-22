بالونات حمراء فوق أنقاض أنطاكية... تكريماً للأطفال ضحايا الزلزال

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تطفو عشرات البالونات الحمر فوق الركام بمحاذاة طريق رئيسي في مدينة أنطاكية، في تحية إلى أرواح الأطفال الذين أودى بهم الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا.

ويتناقض انتشار البالونات الحمر وسط الأنقاض مع اللون الرمادي المغبرّ للركام والأساسات المعدنية الملتوية التي كانت تشكّل ذات يوم مبنى من تسع طبقات.



على خلفية أحادية اللون، تشهد حفنة من المقتنيات الشخصية على قاطنين صغار حصد أرواحهم الزلزال، منها لعبة أرجوانية مزينة بصور كرتونية لشخصيات من عالم ديزني للأطفال، دراجة سكوتر باللون الزهري ومعطف وردي داكن.



وبدوره، أوضح صاحب فكرة المبادرة أوغون سيفير أوكور لوكالة فرانس برس الإخبارية "توفي ثلاثة أطفال هنا كانوا في سنّ 18 شهراً و4 سنوات و6 سنوات".



أوكور، وهو مصور ومزارع للورود، تطوع كمنقذ في الأيام التي أعقبت الزلزال في مسقط رأسه في أضنة ، قبل أن يتوجه إلى أنطاكية الواقعة على بعد 200 كيلومتر، وهي من أكثر المواقع تضرراً جراء الزلزال.