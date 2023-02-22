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أكياس صغيرة نراها حيثما كنا.. فوائدها لا يعرفها كثيرون!

22
FEBRUARY
2023
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كلنا نعرف هذه الأكياس الصغيرة الموجودة بعدة أدوات ومنتجات نقوم بشرائها، وعادة ما نقوم بإلقائها دون اهتمام، خاصة وهي تحمل شعار: "غير صالحة للأكل. قم بإلقائها".
 
هذه الأكياس تحتوي على جل أو هلام السيليكا، وهي مادة تساعد في امتصاص الرطوبة، وبالتالي تجنب تكون العفن والروائح الكريهة وإتلاف المنتجات.
 
قد تكون ضارة.. ولكن
غير أنه بخلاف ذلك، يمكن أن تكون ضارة جداً بالبيئة.
 
وغالباً ما يحتوي هلام السيليكا على مواد كيميائية يمكن أن تكون ضارة عند هضمها من قبل الحيوانات أو البشر.
 
علاوة على ذلك، فإن غلاف العبوة مصنوع من البلاستيك غير القابل للتحلل، ما يعني أنها لن تتكسر بمجرد التخلص منها.
 
إلا أنه رغم ذلك فلهذه العبوات منافع عدة لا يعرفها كثيرون. فمن خلال إعادة استخدامها، يمكنك إبعادها عن مدافن النفايات والمحيطات، والاستفادة من فوائدها، وفق موقع thecooldown.
 
1- ضعها في حقيبة الرياضة
أحد الحلول السهلة هو وضع عدد قليل من عبوات الجل الصغيرة هذه في حقيبتك الرياضية لامتصاص أي رطوبة باقية. فهو حل سريع للحفاظ على رائحة منعشة، كما أنها ستمنع تكون العفن على معدات مثل سجادة اليوغا.
 
2- استخدمها لتجفيف الهاتف المبلول
لا شك أنه أمر مزعج عندما يسقط الهاتف في بركة مياه أو يسقط ماء أو مشروب على الكمبيوتر المحمول، وفي حال حدوث هذا الأمر تكون عبوات السيليكا هذه هي الطريقة المثلى لإنقاذ هذه الأجهزة الدقيقة من تسرب المياه أو الرطوبة إليها.
 
حيث تقوم بوضع أجهزتك المبللة في كيس بلاستيكي (قم بإزالة بطاقة الـSIM أولاً) باستخدام عبوة السيليكا واتركها لبضعة أيام. يجب أن تمتص العبوة كل الرطوبة.
 
3- أكياس قابلة لإعادة الاستخدام
أعد استخدام عبوات السيليكا عن طريق وضعها داخل أكياس فواكه وخضراوات قابلة لإعادة الاستخدام. ما عليك سوى وضع منتجاتك الطازجة في كيس قابل لإعادة الاستخدام، وإلقاء بضع عبوات من السيليكا، التي ستمتص أي رطوبة وتمنعها من التلف بسرعة.
 
4- إزالة الضباب من الزجاج الأمامي للسيارة
إحدى الحيل البسيطة لإعادة استخدام عبوات السيليكا هي وضعها على لوحة القيادة في السيارة. إذ ستساعد في الحفاظ على رؤية واضحة في الزجاج الأمامي بأوقات الرطوبة العالية، بالإضافة إلى امتصاص أي رطوبة إذا كان لديك أي تسرب.
 
كما يمكنك أيضاً استخدامها بطريقة مماثلة لتقليل التكاثف بالنوافذ في المنزل.
 
5- معطر جو طبيعي
حافظ على رائحة منعشة في غرفتك من خلال جمع مجموعة من عبوات السيليكا وفتحها وتشبيعها بأي زيوت عطرية تفضلها.
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